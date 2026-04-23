Aksident mes dy veturave në Prishtinë, lëndohet një person
Një aksident ndërmjet dy veturave është regjistruar këtë të enjte në Prishtinë, në zonën e njohur si të “Rrethi i Arabëve”. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për Prishtinës, Enis Pllana deklaroi se një person ka mbetur i lënduar. Ndërsa në vendin e ngjarjes pos policisë, ka mbërritur edhe autoambulanca.
Një aksident ndërmjet dy veturave është regjistruar këtë të enjte në Prishtinë, në zonën e njohur si të “Rrethi i Arabëve”.
Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për Prishtinës, Enis Pllana deklaroi se një person ka mbetur i lënduar.
Ndërsa në vendin e ngjarjes pos policisë, ka mbërritur edhe autoambulanca.