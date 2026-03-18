Aksident i rëndë në Vranidoll, raportohet për një të vdekur

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur në mëngjesin e sotëm në Vranidoll të Prishtinës. Sipas raportimeve të para, nga ky aksident një person ka humbur jetën, transmeton lajmi.net. Një motoçiklistë dyshohet se është përplasur me mermerët që ndodhën në afërsi të rrugës dhe e ka humbur jetën. Lajmi.net do ju mbaj të informuar në…

18/03/2026 08:24

Artikuj të ngjashëm

March 18, 2026

Sherr për parking në Prizren përfundon me rrahje – viktima në...

March 18, 2026

Rrahje mes pesë personave në Ferizaj – policia sekuestron një pistoletë...

March 18, 2026

Rast i rëndë në Pejë: Bashkëshorti e raporton gruan e tij...

March 18, 2026

Prishtinë: Borxhliu sulmon me kondak arme dy persona që i kishte...

March 17, 2026

Irani konfirmon vdekjen e shefit të sigurisë Ali Larijani, thonë mediat...

March 17, 2026

Vjenë: Rrënohen skelet, dyshohet për katër punëtorë të vdekur e disa...

Lajme të fundit

Sherr për parking në Prizren përfundon me rrahje...

“Pse s’me pritshe bre bir” – Momenti kur...

Rrahje mes pesë personave në Ferizaj – policia...

Rast i rëndë në Pejë: Bashkëshorti e raporton...