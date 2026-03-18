Aksident i rëndë në Vranidoll, raportohet për një të vdekur
Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur në mëngjesin e sotëm në Vranidoll të Prishtinës. Sipas raportimeve të para, nga ky aksident një person ka humbur jetën, transmeton lajmi.net. Një motoçiklistë dyshohet se është përplasur me mermerët që ndodhën në afërsi të rrugës dhe e ka humbur jetën. Lajmi.net do ju mbaj të informuar në…
