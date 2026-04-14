Aksident i rëndë në Shqipëri, vetura e përmbysur përfshihet nga flakët
Lajme
Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar në aksin Hoçisht-Gracë, në bashkinë Devoll, ku një automjet ka dalë nga rruga, është përmbysur dhe më pas është përfshirë nga flakët.
Sipas informacioneve paraprake, drejtuesi i mjetit ka humbur kontrollin gjatë lëvizjes, ndërsa në automjet udhëtonin edhe dy të rinj të tjerë. Si pasojë e aksidentit, të tre kanë pësuar lëndime, por ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Kanë qenë kalimtarë të rastit ata që kanë ndërhyrë me shpejtësi, duke i nxjerrë në kohë nga automjeti që digjej.
Në vendngjarje kanë mbërritur forcat zjarrfikëse të Bashkisë Devoll, të cilat kanë bërë të mundur shuarjen e flakëve, ndërsa autoritetet po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.