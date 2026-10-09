Aksident i rëndë në rrugën Prishtinë-Gjilan, një veturë del nga rruga

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur para pak minutash në rrugën Prishtinë-Gjilan. Sipas pamjeve të publikuara, në aksident janë përfshirë tri vetura, ku njëra ka përfunduar jashtë rrugës. Dyshohet se nga ky aksident ka edhe persona të lënduar.

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09/10/2026 19:41

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur para pak minutash në rrugën Prishtinë-Gjilan.

Sipas pamjeve të publikuara, në aksident janë përfshirë tri vetura, ku njëra ka përfunduar jashtë rrugës.

Dyshohet se nga ky aksident ka edhe persona të lënduar.

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