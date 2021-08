Ahmeti: Shpresoj që institucionet ta kenë kuptuar rëndësinë e zjarrfikësve

Përmes një postimi në Facebook, Ahmeti tha se si pikënisje do të ishte përmirësimi i kushteve të punës, si dhe i mjeteve dhe pajisjeve të zjarrfikësve.

Sipas tij, kjo do t’i ndihmonte ata që ta kryejnë punën e vet në shërbim të sigurisë së qytetarëve.

Postimi i plotë:

Ndihmë profesionale dhanë 33 zjarrfikës me 10 automjete për luftimin e zjarreve malore, si dhe një kontigjent i FSK-së për shuarjen e zjarreve.

Besoj dhe shpresoj që institucionet e Kosovës, e kanë kuptuar rolin dhe rëndësinë e punës që bëjnë zjarrfikësit, dhe me urgjencë do të fillojnë investimet e duhura në këtë sektor të sigurisë të lënë totalisht pas dore. Si pikënisje do të ishte përmirësimi i kushteve të punës, si dhe i mjeteve dhe pajisjeve të zjarrfikësve, në mënyrë që ata të kryejnë punën e vet në shërbim të sigurisë së qytetarëve”. /Lajmi.net/