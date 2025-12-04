Ahmeti: Pati rënie të qarkullimit te sektorët e prodhimit dhe tregtisë, i vetmi sektor me rritje qarkullimi ka qenë furnizimit me rrymë

Mbi 11 mijë biznese të reja u regjistruan në Kosovë nga janari deri në tetor të këtij viti – një shifër kjo që nga Qeveria në detyrë shihet si sinjal i gjallërisë ekonomike. Për ekspertët, megjithatë, numrat nuk tregojnë gjithë rrëfimin. Rritja e ekonomisë, sipas tyre, nuk matet me sa biznese hapen, por me sa…

Lajme

04/12/2025 10:05

 

 

Artikuj të ngjashëm

December 4, 2025

Arrestohet gruaja në Prishtinë, kanosi një burrë dhe ia dëmtoi veturën

Lajme të fundit

Arrestohet gruaja në Prishtinë, kanosi një burrë dhe ia dëmtoi veturën

Gjermania synon ndëshkimin e personave që gënjejnë gjatë...

Një muaj paraburgim për shtetasin e huaj të dyshuar për drogë

Emilija Rexhepi nuk komenton vendimin e KQZ-së për Listën Serbe