Agjenti i Insigne: Napoli ofroi rinovim me 50 për qind zbritje, u befasuam

Italiani vazhdon të jetë lojtari kyç në sulmin e “Napolitanëve”, por në rast që vazhdojnë të qëndrojnë gjërat kështu, mund të largohet në verë, ose gjatë janarit, transmeton lajmi.net.

Sidoqoftë, të pakënaqur me ofertën e bërë të Napolit kanë mbetur agjenti dhe lojtari, ngase skuadra italiane ka kërkuar t’i zbritet paga prej 50 për qind.

“I skadon kontrata në qershor 2022. Napoli i ka ofruar kontratë të re me 50 për qind zbritje dhe Lorenzo ishte befasuar nga ky propozim. Jemi në bisedime do shohim”.

“Spekulimet për MLS janë plotësisht false”, deklaroi ai.

