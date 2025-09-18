Agim Ademi takohet me Arbër Zenelin: Shpresë për rikthimin në kombëtare
Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka zhvilluar një takim me futbollistin e njohur Arbër Zeneli, anëtar i ekipit kombëtar të Kosovës. Në këtë takim, ata diskutuan për karrierën e Zenelit, procesin e rikuperimit pas një lëndimi dhe rikthimin e tij në formën më të mirë, transmeton lajmi.net. Ademi rikujtoi edhe momentet…
Sport
Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka zhvilluar një takim me futbollistin e njohur Arbër Zeneli, anëtar i ekipit kombëtar të Kosovës.
Në këtë takim, ata diskutuan për karrierën e Zenelit, procesin e rikuperimit pas një lëndimi dhe rikthimin e tij në formën më të mirë, transmeton lajmi.net.
Ademi rikujtoi edhe momentet e paharrueshme të Zenelit me fanellën e kombëtares dhe shprehu shpresën që ai së shpejti të jetë përsëri pjesë e ekipit për të vazhduar kontributin e tij të çmuar. “Arbëri mbetet një aset i çmuar për Kosovën,” tha Ademi.
Ky takim thekson përkushtimin e FFK-së për mbështetjen e lojtarëve dhe rikthimin e tyre në nivelet më të larta të futbollit./lajmi.net/