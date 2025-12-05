Agim Ademi reagon pas shortit të Kupës së Botës 2026: “Të luajmë kundër SHBA-së do të ishte nder i jashtëzakonshëm”
Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka reaguar pas shortit të hedhur sot në Washington D.C. për Kupën e Botës 2026, ceremoni që u zhvillua në “John F. Kennedy Center” dhe që ai e vlerësoi si një organizim madhështor, “ashtu siç di vetëm Amerika t’i realizojë”.
Ai tha se pjesëmarrja në këtë event ishte kënaqësi dhe nder i veçantë, ku të pranishëm ishin edhe presidenti amerikan Donald Trump, presidentja e Meksikës Claudia Sheinbaum dhe kryeministri i Kanadasë Mark Carney, transmeton lajmi.net.
Sipas shortit, në rast kualifikimi, Kosova do të përballet në grup me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njërin nga tre nikoqirët e Botërorit. Ademi theksoi se një ndeshje kundër SHBA-së në një turne të tillë do të kishte rëndësi të jashtëzakonshme për vendin.
“Të luajturit kundër SHBA-së në Botëror do të ishte një nder i madh dhe emocion unik për mbarë kombin tonë”, u shpreh ai, duke rikujtuar mbështetjen historike të SHBA-së për Kosovën në momentet më të rëndësishme të historisë së saj.
Megjithatë, kreu i FFK-së theksoi se vëmendja e ekipit aktualisht është e përqendruar te ndeshjet e marsit dhe gjysmëfinalja e “play-off”-it ndaj Sllovakisë në Bratisllavë, të cilën e cilësoi si sfidën kryesore drejt ëndrrës së madhe.
Ademi u shpreh se puna po vazhdon me përkushtim maksimal dhe me besim të plotë te futbollistët e kombëtares:“Vazhdojmë me përgjegjësi e krenari, për Kosovën”./lajmi.net/