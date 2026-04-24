Afati po skadon, ende s`ka marrëveshje për president

Kosova po hyn në ditët e fundit të vendimeve politike për çështjen e kreut të shtetit. Ende nuk ka marrëveshje dhe as njoftim për një seancë për këtë çështje. Ndonëse kanë mbetur pesë ditë deri në përmbylljen e afatit kushtetues, një marrëveshje mes partive politike duket e largët, bazuar në qëndrimet e tyre aktuale. Vetëvendosje…

Lajme

24/04/2026 08:38

Kosova po hyn në ditët e fundit të vendimeve politike për çështjen e kreut të shtetit.

Ende nuk ka marrëveshje dhe as njoftim për një seancë për këtë çështje.

Ndonëse kanë mbetur pesë ditë deri në përmbylljen e afatit kushtetues, një marrëveshje mes partive politike duket e largët, bazuar në qëndrimet e tyre aktuale.

Vetëvendosje ende pret një konsensus. Kryeparlamentarja, Albulena Haxhiu, nënvizoi se është e gatshme të heqë dorë nga pozita që ushtron, siç tha, që vendi të mos shkojë në zgjedhje.

Ndërsa shefja e deputetëve të Vetëvendosjes insiston që partitë opozitare të japin emrat ose kërkesat e tyre për këtë proces, i cili mund ta çojë vendin në zgjedhje të reja.

Ndërkohë, opozita vazhdon të këmbëngulë në qëndrimet e ditëve të fundit.

Me gjithë deklarimet nga të gjitha palët se ka vullnet për zgjedhjen e presidentit të ri, një javë para skadimit të afatit të përcaktuar nga Kushtetuta, dy partitë opozitare, PDK dhe LDK, janë deklaruar se i kanë mbyllur bisedimet dhe kontributin e tyre partiak për t’i dhënë vendit kreun e ri të shtetit. Ndërsa Vetëvendosje vazhdon të insistojë se ka ende kohë për një marrëveshje.

Lajme të fundit

Pejë: Gruaja kanoset nga burri i saj, i...

Kuvendi mban dy seanca, njëra nga to me...

Sot shpallet vendimi për tre të akuzuarit në...

Moti për të premtën