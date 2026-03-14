Afatet shtesë që Kurti ua dha serbëve në Ligjin për të Huajt, Vuçiq: Falendëroj evropianët

14/03/2026 18:06

Presidenti i Serbisë, Aleksander Vuçiq, e ka quajtur një lajm të mirë për Serbinë, ujdinë e fundit të kryeministrit Albin Kurti me BE-në për Ligjin për të Huajt.

Vuçiq ka thënë se i është mirënjohës evropianëve që “shmangën një katastrofë dhe çfarëdo konflikti në këtë kohë”.

“Ne u përpoqëm dhe biseduam me serbët në Kosovë rreth asaj që është e pranueshme për ta. Jam mirënjohës ndaj evropianëve që donin të shmangnin një katastrofë më të madhe dhe çdo konflikt në këtë kohë. Ky është sigurisht një lajm i mirë për ne”, ka thënë Vuçiq.

Artikuj të ngjashëm

March 14, 2026

Matoshi për Ligjin e të Huajve: Kurti me këtë vendim dëshmoi...

March 14, 2026

Si rrezikohen Kosova dhe Ballkani nga lufta në Lindjen e Mesme?

March 14, 2026

Përfundon protesta në Jarinje

March 14, 2026

Deputeti i PDK-së akuzon Kurtin për negociata sekrete: Po e zhvendos...

March 14, 2026

Guterres: Rrugët diplomatike janë të hapura për të ndaluar luftën në...

March 14, 2026

Vdes filozofi gjerman Jurgen Habermas, mbështetësi i ndërhyrjes së NATO-s në...

Lajme të fundit

Matoshi për Ligjin e të Huajve: Kurti me...

Broja ‘ngroh’ tifozët kuqezi, rikthehet në fushë te...

Si rrezikohen Kosova dhe Ballkani nga lufta në Lindjen e Mesme?

Përfundon protesta në Jarinje