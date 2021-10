Adriana Matoshi me kritika për banorët e “Big Brother”: Zot më jep…….

Adriana Matoshi përmes rrjeteve sociale ka treguar për publikun se ndjek spektaklin e famshëm në Shqipëri, Big Brother VIP, shkruan lajmi.net.

Ndërkohë, Monika, Iliri dhe Sabiani janë më të komentuarit e ditës në Big Brother Vip, kjo për faktin se ata po komunikojnë fshehurazi me njëri-tjetrin.

Aktorja Adriana Matoshi ka ironizuar me banorët përmes një postimi në storien e saj në Instagram.

“Qe 25 vjet kom shoqni edhe kurr nuk mirrem vesh me sy e me kode. Zot me jep aftesine e Monikes, Ilirit dhe Sabianit”, ka shkruar ajo./Lajmi.net/