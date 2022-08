Adriana Matoshi luan rolin kryesor në filmin e ri “Everybody Calls Redjo” Kanë nisur tashmë xhirimet e filmit të ri “Everybody Calls Redjo”. Me skenar të Ibër Dearit dhe Artan Selmanit, protagonistët kanë filluar xhirimet e filmit, shkruan lajmi.net. Xhirimet do të realizohen në Maqedoninë e Veriut. Në rolin kryesor do të jetë aktorja e njohur, Adriana Matoshi. Ajo do të luajë Hirën, gruan e Redjo dhe…