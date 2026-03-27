Ademi pas fitores historike: Kosova është e të gjithëve dhe së bashku do ta çojmë përpara!

Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka shprehur mirënjohjen e tij për mikpritjen dhe korrektësinë gjatë vizitës së delegacionit të Kosovës në Sllovaki. Kosova fitoi me rezultat 3:4 mbrëmë dhe u sigurua finalen e "play-off" për kualifikim në Botëror, ku të martën do të luaj kundër Turqisë në stadiumin "Fadil Vokrri"

Sport

27/03/2026 10:30

Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka shprehur mirënjohjen e tij për mikpritjen dhe korrektësinë gjatë vizitës së delegacionit të Kosovës në Sllovaki.

Kosova fitoi me rezultat 3:4 mbrëmë dhe u siguroi finalen e “play-off” për kualifikim në Botëror, ku të martën do të luaj kundër Turqisë në stadiumin “Fadil Vokrri”, transmeton lajmi.net.

Në një postim në rrjetet sociale, Ademi tha: “Faleminderit publikut në stadium që respektoi simbolet tona dhe himnin e Republikës së Kosovës.”

Ai falënderoi gjithashtu organet e rendit për profesionalizmin, qytetarët e Bratislavës për mikpritjen dhe pronarët e kafiterive që krijuan një atmosferë ku frymonte shqip.

Ademi përfundoi me një mesazh për tifozët: “Dhe mbi të gjitha, faleminderit të gjithë Dardanëve për përkrahjen! Kosova është e të gjithëve dhe së bashku do ta çojmë përpara!”

Postimi i plotë: 

Mirëmëngjes, Kosovë! 🇽🇰

Dua të ndaj publikisht falenderimin për Federatën e Sllovakisë për mikpritjen dhe për fair-play-in gjatë ndeshjes.

Po ashtu, një falënderim i veçantë
shkon për organet e rendit, të cilat na kanë përcjellë me korrektësi dhe profesionalizëm të lartë, që nga aeroporti e deri në përfundim të vizitës sonë.

Faleminderit publikut në stadium që respektoi simbolet tona dhe himnin e Republikës së Kosovës.

Një mirënjohje e sinqertë edhe për qytetarët e Bratisllavës, të cilët mikpritën bashkatdhetarët tanë që këndonin dhe brohorisnin nëpër kafiteri.

Falënderim për të gjithë pronarët e kafiterive, të cilët gjatë këtyre dy ditëve krijuan një atmosferë ku frymonte shqip, me këngë dhe emocione të paharrueshme.

Dhe mbi të gjitha, faleminderit të gjithë Dardanëve për përkrahjen!

Kosova është e të gjithëve dhe së bashku do ta çojmë përpara! 🇽🇰💙/lajmi.net/

Lajme të fundit

KMShK merr vendim për 8 ankesa, miratohet katër prej tyre

E rëndë në Berat: Xhaxhai dyshohet për abuzim seksual me mbesën e mitur

Përparim Rama njofton: Ndalohet qarkullimi i mjeteve bujqësore në Prishtinë

Fjala përfundimtare për rastin e vrasjes së Liridona...