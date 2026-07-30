Abdixhiku paralajmëron konferencë për media pas përfundimit të procesit: Brend kuvendit do të përgjigjem për të gjitha çështjet që janë me interes
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku para fillimit të kuvendit të jashtëzakonshëm të partisë, . Ai nuk pranoi të prononcohet para mediave para fillimit të kuvendit. “Tash i nisim punimet do ta mbaj fjalën hyrëse brenda kuvendit ku do të përgjigjem për të gjitha cështjet që janë me interes. Pasi të përfundoj kuvendi…
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Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku para fillimit të kuvendit të jashtëzakonshëm të partisë, .
Ai nuk pranoi të prononcohet para mediave para fillimit të kuvendit.
“Tash i nisim punimet do ta mbaj fjalën hyrëse brenda kuvendit ku do të përgjigjem për të gjitha cështjet që janë me interes. Pasi të përfundoj kuvendi do të mbahet një konferencë për media”, tha ai.
150 nënshkrime janë dërguar në partinë për tu mbajtur ky kuvend ku është kërkuar shkarkimi i avdixhikut nga posti i kryetarit.