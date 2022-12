Abdixhiku: LDK-ja në vazhdimësi vlerëson rolin dhe kontributin e mërgatës

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiu gjatë vizitës në Gjermani ka takuar bashkatdhetarë të cilët punojnë dhe jetojnë atje.

“LDK-ja në vazhdimësi vlerëson rolin dhe kontributin e mërgatës shqiptare në të gjitha proceset që ka kaluar Kosova. Lidhja e LDK-së me mërgatën është e përhershme; prandaj dhe angazhimi i secilit veprimtar e veprimtareje është i rëndësishëm për të dhënë kontributin e çmuar në organizimin e përbashkët politik e me pas për t’i dhënë vendit kthesën e madhe euro-atlantike që është mision i përhershëm i LDK-së që nga dita e parë e veprimit politik. Për këtë arsye, Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku gjatë qëndrimit në Gjermani po takon grupe të ndryshme të bashkatdhetarëve tanë; ai është takuar me Kryesinë e nëndegës në Hamburg, me ç’rast kanë diskutuar për gjendjen e tanishme në Kosovë si dhe qëndrimet e LDK-së karshi këtyre proceseve”, ka nshkruar Abdixhiku.