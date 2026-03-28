AAK thërret konferencë për media të dielën
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka njoftuar se nesër do të mbajë një konferencë për media në Prishtinë.
Sipas njoftimit zyrtar, konferenca do të zhvillohet në orën 11:00, në zyrën qendrore të kësaj partie, transmeton lajmi.net.
Edhe pse nuk është bërë e ditur arsyeja e thirrjes së kësaj konference, besohet se ka të bëj me rastin e ekspozitës skandaloze të Shkëlzen Gashit.
AAK i ka dërguar letër kryetares së Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu për t’u informuar detajisht në lidhje me procesin e financimit të kësaj ekspozite./lajmi.net/