AAK pas arrestimit të Mujecit për drogë: Kurtit i ka ardhur fundi Pas arrestimit të asamblistit të VV-s në Prishtinë Besnik Majecit, kanë reaguar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. “Qeverisë Kurti nuk do i ndihmojë as arroganca e numrave e as kauzat e rrejshme për të shpëtuar nga ndëshkimi popullor” – ka nisur postimin drejtori për Informim në AAK, Lulëzim Blaka. Duke aluduar në arrestimin e…