AAK me nismë legjislative për ta larguar kriterin që u kërkohet pensionistëve t’i kenë 15 vite përvojë pune para luftës 

Kështu ka deklaruar Dreshaj, gjatë një konference për media, ku ka shtuar se me këtë nismë legjislative do të largohet kriteri diskriminues i cili kërkon që pensionistët t’i kenë 15 vite përvojë punë para luftës, shkruan lajmi.net.

“Jemi këtu sot për të ju njoftuar në lidhje me nismën ligjore që kemi marre si grup parlamentar, për ta larguar një diskriminim që me vite të tera i është bërë pensionistëve kontributdhënës. Bëhet fjalë për kriterin për 15 vite përvojë pune para luftës, si kusht që pensionisteve t’u njihen kontributet pensionale. Me këtë nismën legjislative që e kemi ndërmarrë, ndryshohet neni 8, pika 2 e ligjit për skemat pensionale te financuara nga shteti. Konkretisht, largohet kriteri diskriminues që kërkohet, që pensionistët t’i kenë 15 vite përvojë pune para luftës. Ky kriter është diskriminues, sepse ka shumë pensionistë që dhunshëm gjatë ish sistemit janë larguar nga puna e nuk e arrijnë përvojën prej 15 vjet përvojë pune”, ka thënë deputeti i AAK-së.

Tutje, ai ka kujtuar se kjo iniciativë e AAk-së është iniciuar edhe me herët nga kjo parti, por që ka nuk është realizuar për shkak të zgjedhjeve të parakoshme.

“Dua te ju rikujtoj se kjo iniciative nuk është e re pasi qe edhe para kësaj legjislature ishte iniciuar nga deputetja e AAK-se, Teuta Haxhiu por fatkeqësisht për shkak te shkuarjes në zgjedhje të parakohshme kjo nisme mbeti pa u përfunduar. Me iniciative te AAK ka pasur debate te shumta lidhur me këtë çështje. Mosnjohja e stazhit të punës është një padrejtësi e madhe e shtetit të Kosovës qe i është bere pensionisteve, andaj është koha që këtë nisme legjislative ta përkrahin te gjithë, pavarësisht pozicionit”, ka thënë Dreshaj. /Lajmi.net/