“A mos je shtatzënë?”, Rina i kthen përgjigjen epike ndjekësit

Rina Balaj muaj më parë konfirmoi lidhjen me reperin Sin Boy, ndërsa tashmë i shohim të pandarë kudo, shkruan lajmi.net.

Kohën e fundit, rep-artistja është komentuar shumë lidhur me shtatzëninë e mundshme, por këtyre dilemave u dha fund vet Rina.

Në një fotografi që e postoi në Instagram, një nga ndjekësit i shkruan “A mos je shtatzënë”, ndërsa reperja i ktheu përgjigjen epike.

“Po per bajram kom me lind djale mas 5 qikave”, është përgjigja me shaka e Rinës.

Kujtojmë se “Fallin’ in love” titullohet projekti i fundit muzikor nga Rina Balaj në duet me Sin Boy. /Lajmi.net/