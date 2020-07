8 këshilla profesionale për faqet e varura, t’i heqësh në mënyrë natyrale

Ekspozimi i tepërt në diell, humbja e peshës, plakja dhe shtatzënia mund të bëjnë që faqet dhe lëkura të duket si e varur.Të gjithë këta faktorë mund të jenë të mundur, nëse dini të kujdeseni për fytyrën tuaj në mënyrën e duhur.

Por ka edhe disa këshilla shtesë që mund të rritin rezultatet e regjimit tuaj të përditshëm të kujdesit për lëkurën.

Ne e mbështesim secilin person që dëshiron të zgjasë bukurinë natyrore dhe gjetëm 8 këshilla profesionale që mund t’ju ndihmojnë për këtë.

Realizoni ushtrime të fytyrës 3-5 herë në javë.

ermatologët e Nivea rekomandojnë të bëni ushtrime të fytyrës. Ata thonë se ka 5 përfitime për t’i bërë ato, të cilat përfshijnë:

Forcimi i muskujve të fytyrës tuaj

Parandalimi dhe zvogëlimi i rrudhave

Rritja e qarkullimit të gjakut që përmirëson cilësinë e lëkurës tuaj

Ulja e tensionit në fytyrë dhe qafë në mënyrë që fytyra juaj të duket më e qetë dhe më pak e lodhur

Shtrëngimi i lëkurës së fytyrës

Por duhet të mbani mend që nuk do të mund të shihni rezultate menjëherë. Për të marrë efektin maksimal, duhet t’i bëni këto ushtrime 3-5 herë në javë, për rreth 20 minuta çdo herë.

Realizoni ushtrime të fytyrës kur shtriheni.

Kryerja e ushtrimeve të fytyrës është mënyra më efektive për t’i bërë ato dhe jep rezultate më të shpejta. Ju duhet të krijoni rezistencë për të ndërtuar fibrën e muskujve siç duhet. Kjo mund të bëhet më së miri kur shtriheni, ngrini dhe mbani kokën në mënyra të ndryshme.

Nuk do të thotë që kur jeni duke qëndruar ulur, joga e fytyrës nuk është efektive, shkruan supershendet. Ajo ende funksionon dhe ju mund ta bëni atë sa herë që nuk keni mundësi të shtriheni gjatë ditës.

Mundohuni ta realizoni rutinën tuaj të fitnesit të fytyrës në të njëjtën kohë çdo ditë.

Qëndrueshmëria është e rëndësishme në yogën e fytyrës. Ju duhet ta bëni atë çdo ditë për të marrë rezultate më të mira dhe më të shpejta. Por ndonjëherë, ne jemi aq të zënë sa thjesht harrojmë.

Ju mund të vendosni një alarm në telefonin tuaj për t’ju kujtuar procedurat tuaja të bukurisë. Dalëngadalë kjo do të bëhet një zakon. Dhe kjo është pikërisht ajo që na nevojitet.

Kombinoni ushtrimet e fytyrës me ushtrimet kardiovaskulare.

Për të marrë një forcim, shtoni disa ushtrime kardiovaskulare së bashku me ushtrime të fytyrës, thonë ekspertët. Për këto qëllime, nuk ka nevojë të shkoni në palestër. Ju mund të shkoni për vrap, ose madje të vendosni një mësim në YouTube në shtëpi me klasa vallëzimi aerobik.

Përdorni një krem derivativ të vitaminës A.

Po, kremrat gjithashtu mund të ndihmojnë shumë. Nëse keni vërejtur që lëkura juaj po lodhet, blini kremra me derivate të vitaminës A, si Tretinoin dhe Acid Retinoik, sugjerojnë dermatologët. Do të stimulojë blloqet ndërtuese të lëkurës dhe do t’ju ndihmojë të rregulloni lëkurën nga brenda jashtë.

Përdoreni çdo ditë, së bashku me ushtrimet e fytyrës, për të parë rezultatet.

Përdorni shtesa që përmbajnë përbërës si kolagjeni dhe acidi hialuronik.

Ne humbasim kolagjenin dhe lëkura jonë bëhet më pak elastike ndërsa plakemi. Për të ngrirë procesin, duhet ta sjellim përsëri këtë përbërës. Studimet treguan se shtesat orale që përmbajnë përbërës si kolagjeni dhe acidi hialuronik mund të ndihmojnë në zvogëlimin e lëkurës së varur në lidhje me plakjen.

Thjesht këshillohuni me mjekun dhe ndiqni udhëzimet për konsum të përditshëm.

Kërkoni produkte të lëkurës që përmbajnë 15% deri 20% vitaminë C.

Mungesa e vitaminës C prish aftësinë e trupit për të prodhuar kolagjen dhe kjo gjithashtu çon në faqe të dobëta. Produktet me këtë përbërës janë shumë të rëndësishme për lëkurën tuaj, kështu që shtoni produkte bukurie në rutinën tuaj të përditshme që përmbajnë 15% deri 20% vitaminë C.

Relaksoni qafën gjatë ushtrimeve.

Ekspertët thonë se është e gabuar që vrapimi të bëje që fytyra juaj të lodhet. Në fakt ekzistojnë vetëm 2 arsye të lidhura me moshën: humbja e kolagjenit dhe humbja e yndyrës së fytyrës, e cila bën që lëkura të bjerë.

Por dermatologu Fredric Brandt thotë se sheh shumë gra që përpiqen të forcojnë muskujt e qafës, gjë që përfundimisht çon në tërheqjen e lëkurës së fytyrës. Ai rekomandon të relaksoni fytyrën tuaj gjatë një stërvitje.