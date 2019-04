8 gjëra që meshkujt i bëjnë vetëm kur iu dashurojnë vërtet

Dashuria i kapërcen të gjitha pengesat, por ekzistojnë dallime delikate mes mënyrës se si burrat dhe gratë shfaqin dashuri për njëri-tjetrin.

Shfaqja publike e dashurisë mund të bëhet më e lehtë për disa, por zakonisht kur një njeri e bën këtë ai është serioz për personin me të cilin ai është, transmeton tch.

Këtu janë 8 veprimet e dallueshme që tregojnë se ai është absolutisht i dashuruar me ju:

Ai do t’ju dëgjojë

Burrat sillen si fëmijë me njerëzit që duan. Kur ata janë të pasionuar për diçka ose për dikë që duan, ata u japin përqendrim të plotë. Nëse ata ju duan, çdo gjë që ju thoni do ta marrin parasysh.

Ai do të luftojë me ju

Çdo lidhje kërkon luftime për të gjetur gjendjen e tyre të vërtetë dhe dashurinë. Nëse një njeri me të vërtetë ju do, ai do të luftojë me ju dhe për ju. Ai ka investuar kohën dhe zemrën e tij me ju.

Ai do të bëjë sakrifica për lumturinë tuaj

Kjo mund të jetë një nga shenjat më të mëdha që tregon se një njeri me të vërtetë ju vë para çdo gjëje tjetër. Kjo tregon dashurinë dhe respektin e tyre për emocionet tuaja.

Ai do të luftojë për dashurinë tuaj

Një njeri që është në dashuri me ju do të luftojë për ta mbajtur atë dashuri. Ai ndjehet me fat që ka dashurinë tuaj dhe do që të tregojë të njëjtën gjë. Për të, humbja do të ishte dhimbja më e keqe. Kjo është arsyeja pse ai bën gjithçka në fuqinë e tij për ta parandaluar atë.

Ai do të jetë me të vërtetë krenar për arritjet tuaja

Krenaria që ndjen për ju do të jetë disi e ngjashme me atë që një nënë ndihet ndaj fëmijës së saj. Nuk ka konkurrencë në dashuri dhe kështu ai kurrë nuk do të ndihet i kërcënuar nga ju.

Atij do i dukeni bukur edhe në ditët tuaja më të këqija

Pa marrë parasysh nëse keni një ditë të keqe, ai do t’ju dojë për personin që ju jeni dhe jo pamjen tuaj. Sipërfaqësia nuk do të jetë kurrë baza e dashurisë së tij.

Ai do të kujdeset për familjen dhe miqtë tuaj

Ai do të kuptojë se sa të rëndësishme janë për ju familja dhe miqtë tuaj dhe do t’u japë atyre respekt të barabartë.

Ai nuk do të ketë frikë të tregojë dobësinë e tij para jush

Meshkujt zakonisht nuk duan të tregojnë dobësinë e tyre, por ai do të jetë ndryshe rreth jush. Ai nuk do të ketë frikë të të tregojë anën e tij të ndjeshme dhe të ndajë frikën e tij.