60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, një me fatalitet

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara. Sipas raportit, në këtë periudhë është shënuar një aksident trafiku me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 23 aksidente me të lënduar dhe 36 të tjera me dëme…

Lajme

27/05/2026 09:20

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara.

Sipas raportit, në këtë periudhë është shënuar një aksident trafiku me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 23 aksidente me të lënduar dhe 36 të tjera me dëme materiale.

Policia ka vazhduar zbatimin e rregullave në komunikacion, ku brenda një dite ka shqiptuar gjithsej 2085 gjoba trafiku.

Në 24 orët e fundit policia ka arrestuar 19 persona, 13 i ka dërguar në mbajtje dhe tre në vuajtje të dënimit.

Artikuj të ngjashëm

May 27, 2026

​Gjini: Kosova është me fat për harmoninë ndërfetare

May 27, 2026

​Osmani vlerëson punën e BIK-ut: Vazhdimisht jep kontribut atdhetar

May 27, 2026

​Kurti viziton Tërnavën: Bajrami na obligon solidaritetin e bujarinë për të...

May 27, 2026

Osmani uron Bajramin: Le të hapim zemrat për më shumë dashuri...

May 26, 2026

Diskutimet për zgjerimin, The Guardian: BE mund t’ua mohojë anëtareve të...

May 26, 2026

Interneti është rikthyer pjesërisht në Iran, thotë organizata mbikëqyrëse

Lajme të fundit

​Gjini: Kosova është me fat për harmoninë ndërfetare

​Osmani vlerëson punën e BIK-ut: Vazhdimisht jep kontribut atdhetar

​Kurti viziton Tërnavën: Bajrami na obligon solidaritetin e...

Osmani uron Bajramin: Le të hapim zemrat për...