5 arsye pse japonezët lahen vetëm në mbrëmje – Ja dobitë e këtij veprimi

Japonezët kanë një proces të gjatë larjeje.

Kur bëjnë dush, japonezët ndjekin një ritual të veçantë të përbërë nga disa hapa. Së pari, ata futen në dush për të larë tërë pluhurin dhe djersën. Ata madje mund të shtojnë çaj jeshil dhe barishte të ndryshme në ujë që qetësojnë trupin, pastrojnë lëkurën dhe tonifikojnë mendjen.

Japonezët gjithashtu zgjedhin me kujdes temperaturën e ujit, jo më shumë se 40° C, pasi uji shumë i nxehtë mund të çojë në humbje të lagështirës së trupit dhe hap poret.

Ndjekin zakonet e vjetra familjare.

Luksi i dushit të mëngjesit në Japoni, si dhe në të gjithë botën, nuk u bë i disponueshëm deri para pak kohësh. Në shekullin XIX nuk kishte ujë të nxehtë, ngrohës ose system hidraulik në shtëpitë japoneze. Kështu që shumica e njerëzve duhej të vlonin së pari ujin, në mënyrë që të bënin një banjë të nxehtë. Ky është një proces që kërkon shumë kohë! Kështu që vazhdonte zakoni i përgjithshëm i larjes në mbrëmje.

Ata shpesh vizitojnë banjot publike ose burimet e nxehta.

Burimet e nxehta të banjove publike janë të njohura në Japoni. Njerëz të moshave të ndryshme shkojnë atje, jo vetëm që të lahen, por edhe që të pushojnë dhe të kalojnë kohën duke bërë diçka të këndshme. Mund të thuhet se është një lloj argëtimi. Natën zakonisht ka më pak njerëz, gjë që bën të mundur që të jesh vetëm me mendimet e tua. Relaksim i plotë!

Nuk kanë kohë të mjaftueshme në mëngjes.

Japonezët janë punëtorë të vërtetë. Rreth 4.5 milion punëtorë me orar të plotë në Japoni kanë punë të dytë dhe punojnë, mesatarisht, nga 6 deri në 14 orë shtesë çdo javë. Për më tepër, në Japoni është shumë e rëndësishme të jesh i përpiktë. Nëse vini edhe disa minuta me vonesë, mund të perceptohet në mënyrë negative. Prandaj, në mëngjes, japonezët nuk kanë as një minutë të lirë.

Ndikohen nga klima.

Vera në Japoni është e nxehtë dhe shumë e lagësht. Shumica e qytetarëve nuk përdorin makina, por transportin publik dhe e ndiejnë efektin e motit mbi veten e tyre në maksimum. Ata nuk ndihen mirë pa një dush të gjatë në fund të ditës.

Në dimër, shtëpitë japoneze janë shumë të ftohta, sepse shumica e tyre nuk kanë ajër dhe ngrohës qendror. Ata bëjnë dush para shtratit, jo vetëm që të lahen, por edhe që të ngrohen. /Lajmi.net/