42 aksidente në 24 orë, një i vdekur dhe 14 të lënduar

Sipas të dhënave të publikuar nga Policia e Kosovës, janë shënuar 42 aksidente.

Prej tyre një ka qenë me fatalitet, 14 me të lënduar si dhe 27 me dëme materiale.

Gjatë 24 orëve janë shqiptuar 1 mijë e 262 gjoba në trafik. /Lajmi.net/