Kurti për cakërrimin e gotave me Haradinajn: Mendoj se bëra mirë, aty është shkruar historia Kryeministri Kurti vijon të thur elozhe për Epopenë e Dukagjinit dhe ish-kryeministrin Haradinaj. Ai tha se do të ishte e pakuptimtë që të mos cakërronte gotën me raki me të parin e AAK-së, pasi ai është dëshmitar i gjallë i asaj beteje, përcjell lajmi.net. Ndër tjerash, Kurti e cilësoi si të jashtëzakonshme atë situatë. “Nëse…