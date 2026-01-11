Finalja e Superkupës – Barcelona kalon në avantazh ndaj Real Madridit

11/01/2026 20:40

Barcelona dhe Real Madridi po përballen për të katërtin vit radhazi në finalen e Superkupës së Spanjës, me trofeun që do të vendoset sërish në një El Clasico.

Në këtë ndeshje, Barcelona ka shënuar golin e parë.

Rapinha ka kaluar Barcelonën në avantazh ndaj Real Madridit në minutin e 35-të të ndeshjes.

Rezultati aktual i takimit është 1-0.

