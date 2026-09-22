​28 vjet nga rënia e Fehmi dhe Xhevë Lladrovcit

Sot bëhen 28 vjet nga rënia e komandantit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Fehmi Lladrovci, dhe bashkëshortes së tij, Xhevë Krasniqi-Lladrovci, njëra ndër luftëtaret e para të UÇK-së. Fehmi dhe Xhevë Lladrovci ishin ndër figurat emblematike të organizimit dhe luftës për liri në Kosovë. Ata ranë më 22 shtator 1998, gjatë luftimeve me forcat serbe…

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22/09/2026 08:29

Sot bëhen 28 vjet nga rënia e komandantit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Fehmi Lladrovci, dhe bashkëshortes së tij, Xhevë Krasniqi-Lladrovci, njëra ndër luftëtaret e para të UÇK-së.

Fehmi dhe Xhevë Lladrovci ishin ndër figurat emblematike të organizimit dhe luftës për liri në Kosovë.

Ata ranë më 22 shtator 1998, gjatë luftimeve me forcat serbe në zonën e Qyqavicës, pas një qëndrese të fuqishme të luftëtarëve të UÇK-së.

Në betejën e asaj dite ra edhe luftëtarja Fatime Hetemi, si dhe luftëtarë të tjerë të UÇK-së.

Fehmi Lladrovci ishte komandant i Brigadës 114 të UÇK-së, e cila më pas mori emrin e tij.

Në sheshin e Drenasit janë të vendosura shtatoret e Fehmi dhe Xhevë Lladrovcit, në nderim të jetës dhe veprimtarisë së tyre.

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