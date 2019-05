28 liderët e BE mbërrijnë për darkën informale në Bruksel

Udhëheqësit e 28 vendeve të BE, përfshi kryeministren britanike në largim Tereza Mey kanë mbërritur në Bruksel për një darkë informale pune. Anëtarët e Këshillit Evropian do diskutojnë për pasardhësin e presidentit të Komisionit Evropian Zhan Klod Junker dhe postet e tjera kyçe, përfshi edhe kreun e Bankës Qendrore Evropiane, bazuar në rezultatin e zgjedhjeve te 23-26 Majit në 28 vendet e BE.

Negociata të vështira, interesa kombëtare, linja partiake e çështje gjinore do vazhdojnë të zhvillohen deri në samitin kyç të Këshillit Evropian që do mbahet me 20 e 21 qershor. Një pengesë mund të vijë nga brenda parlamentit evropian, pasi liderët e BE duan që kryetarët e shteteve të tërhiqen nga refuzimi për të zëvendësuar Junkerin me një ligjvënës nga radhët e tyre.

Po tentohen të krijohen aleancat e para, ndërsa ndryshe nga e kaluara këtë herë partitë e qendrës së djathtë e të majtë, dy grupimet tradicionalisht më të mëdha në parlamentin evropian po përballen me diferenca nga aktorë të tjerë të votuar e darka e mbrëmjes së sotme është një tentativë e parë për kompromis./ABC News