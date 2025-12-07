Nisma publikon listën me kandidatët për deputetë
Kryetari i Nismës Socialdemokrate, ka publikuar listën me kandidatë për deputetë.
Në këtë listë, Limaj ka 110 kandidatë për deputetë.
Dhjetë të parët në listë janë:
- Fatmir Limaj
- Xhevahire Izmaku
- Arbëreshë Krasniqi
- Mevludin Krasniqi
- Endrit Shala
- Albulena Balaj Halimaj
- Artan Nimani
- Çerkin Dukolli
- Jehona Rrafshi Lumi
- Nehat Mustafa
Nisma në këto zgjedhje garon me numrin 122. /Lajmi.net/