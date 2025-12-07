Nisma publikon listën me kandidatët për deputetë

08/12/2025 00:00

Kryetari i Nismës Socialdemokrate, ka publikuar listën me kandidatë për deputetë.

Në këtë listë, Limaj ka 110 kandidatë për deputetë.

Dhjetë të parët në listë janë:

  1. Fatmir Limaj
  2. Xhevahire Izmaku
  3. Arbëreshë Krasniqi
  4. Mevludin Krasniqi
  5. Endrit Shala
  6. Albulena Balaj Halimaj
  7. Artan Nimani
  8. Çerkin Dukolli
  9. Jehona Rrafshi Lumi
  10. Nehat Mustafa

Nisma në këto zgjedhje garon me numrin 122. /Lajmi.net/

