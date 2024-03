Vdes kalimtarja e rastit që u plagos në gjuajtjen e mbrëmshme me armë në Prishtinë Kalimtarja e rastit që u plagos mbrëmë në gjuajtjen me armë në Prishtinë, ka ndërruar jetë. Këtë e ka bërë me dije Shaqir Uka, shef i Klinikës Intensive në QKUK, shkruan lajmi.net. “Ka pasur dëmtim të lartë të enëve të gjakut dhe kockës së këmbës së majtë. Këto lëndime e kanë quar pacienten në gjendje…