Trumpi thotë se “jemi në negociata të nxehta” mbi luftën në Iran
Bota
Presidenti Donald Trump tha se Shtetet e Bashkuara janë në “negociata të nxehta” mbi luftën me Iranin, duke refuzuar të japë detaje mbi bisedimet.
“Nuk mund t’ju them, sepse tani jemi në negociata të nxehta”, tha Trump për “Fox News” në një intervistë të shkurtër telefonike kur u pyet se si ndihet për bisedimet, raporton CNN.
Trump tha se do të informohej plotësisht mbi armëpushimin dy-javor të propozuar nga kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif – për të cilin Shtëpia e Bardhë i tha CNN më herët të martën se “do të vijë një përgjigje”.
“Mund ta them këtë – se e njoh shumë mirë. Ai është një njeri shumë i respektuar, kudo”, tha Trump për Fox, duke iu referuar kryeministrit pakistanez.