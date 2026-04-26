Trump: Të shtënat s’do të ndodhnin kurrë në sallën e madhe Top Sekret që po ndërtohet në Shtëpinë e Bardhë
Presidenti Donald Trump bëri sërish argumentin për sallën e madhe që po e ndërton në Shtëpinë e Bardhë, duke pohuar se të shtënat në Washington Hilton gjatë Darkës së Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë “nuk do të kishin ndodhur kurrë” me masat e planifikuara të sigurisë që ai synon t’i ketë kjo sallë, shkruan CNN.
“Ajo që ndodhi mbrëmë është pikërisht arsyeja pse Ushtria jonë e madhe, Shërbimi Sekret, Zbatimi i Ligjit dhe, për arsye të ndryshme, çdo President për 150 vitet e fundit, kanë KËRKUAR që një sallë e madhe, e sigurt dhe e mbrojtur të ndërtohet NË AMBIENTET E SHTËPISË SË BARDHË”, shkroi Trump në Truth Social të dielën.
“Kjo ngjarje nuk do të kishte ndodhur kurrë me Sallën e Madhe Ushtarake Top Sekret që aktualisht po ndërtohet në Shtëpinë e Bardhë. Ajo nuk mund të ndërtohet mjaftueshëm shpejt! Ndërsa është e bukur, ajo ka çdo nivel më të lartë sigurie që ekziston dhe, për më tepër, nuk ka dhoma sipër ku persona të pasigurt mund të hyjnë, dhe ndodhet brenda portave të ndërtesës më të sigurt në botë, Shtëpia e Bardhë”, shkroi presidenti.
Në konferencën për shtyp pas të shtënave, Trump shtyu përpara projektin e tij, duke thënë, “Kjo është arsyeja pse duhet të kemi të gjitha atributet e asaj që po planifikojmë në Shtëpinë e Bardhë … Është në fakt një hapësirë më e madhe dhe është shumë më e sigurt. Është rezistente ndaj dronëve. Ka xhama antiplumb. Na duhet salla e madhe. Kjo është arsyeja pse Shërbimi Sekret, kjo është arsyeja pse ushtria po e kërkojnë atë”.
Salla që po ndërtohet mbi ish-Krahun Lindor është e nevojshme për të organizuar ngjarje të mëdha shtetërore, ka thënë Trump.