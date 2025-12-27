Shtëpia e Bardhë e konfirmon, Trump takon të dielën Zelenskyn
Bota
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka deklaruar se do të zhvillojë një takim me presidentin amerikan Donald Trump në të ardhmen e afërt, në kuadër të përpjekjeve për të mbajtur gjallë iniciativën amerikane për përfundimin e luftës me Rusinë.
Zelensky u shpreh që takimi pritet të ndodhë brenda pak ditësh, me shumë gjasa gjatë fundjavës, në Florida.
Shtëpia e Bardhë ka konfiruar takimin duke bërë të ditur edhe orën edhe vendin e takimit.
Zelensky dhe Trump do të takohen në rezidencën e këtij të fundit Mar-a-Lago, në Florida, në orën 15:00 sipas kohës amerikane, që korrespondon me orën 21:00 në Itali. Megjithatë nuk thuhet nëse në takim do të marrin pjesë dhe përfaqësues nga Moska.