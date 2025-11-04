Ronaldo: Man United nuk do ta fitojë Premier League këtë sezon

04/11/2025 15:16

Cristiano Ronaldo, ylli portugez tashmë pjesë e klubit saudit Al Nassr, ka dhënë një deklaratë surprizuese për ish-klubin e tij, Manchester United.

Në një intervistë të fundit, Ronaldo ka qenë i prerë në lidhje me shanset e “Djajve të Kuq” për të triumfuar këtë sezon në Premier League, transmeton lajmi.net.

“Manchester United nuk do ta fitojë Premier League këtë sezon. Ata janë shumë pikë prapa,” tha Ronaldo.

Manchester United pas 10 jave gjendet në pozitën e 8-të me 17 pikë, 8 më pak se lideri aktual Arsenal./lajmi.net/

