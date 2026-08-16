Rasti i Vezir Hazirajt, prokurorja: Ne i kemi dhënë shkaqet pasi kemi kërkuar paraburgimin e tij, presim vendimin e Gjykatës
Prokuroria Themelore në Pejë ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit ndaj Vezir Hazirajt, i dyshuar për vrasje të mbetur në tentativë, mbajtje të paautorizuar të armëve dhe kanosje. Pas përfundimit të seancës dëgjimore, prokurorja Saide Gashi ka bërë të ditur se Prokuroria ka paraqitur para gjykatës arsyet dhe bazat mbi të cilat është mbështetur…
Lajme
Prokuroria Themelore në Pejë ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit ndaj Vezir Hazirajt, i dyshuar për vrasje të mbetur në tentativë, mbajtje të paautorizuar të armëve dhe kanosje.
Pas përfundimit të seancës dëgjimore, prokurorja Saide Gashi ka bërë të ditur se Prokuroria ka paraqitur para gjykatës arsyet dhe bazat mbi të cilat është mbështetur kërkesa për paraburgim.
“Prokuroria sapo e përfundoi seancën dëgjimore të lidhur me caktimin e masës apo vendosjen lidhur me kërkesën e Prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit për të pandehurin. Kemi dhënë shkaqet, arsyet për krejt bazat e kërkesës dhe tani presim vendimin e gjykatës, edhe pse mbrojtja nuk e ka kundërshtuar kërkesën e Prokurorisë për masën e caktimit”, ka thënë Gashi.