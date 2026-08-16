Osmani: Republika Rugoviane, vendos shtetin mbi pangopësine e pushtetit, si dhe interesin qytetar mbi çdo interes partiak apo personal
Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka reaguar përmes një postimi duke theksuar qëndrimin e saj për modelin e shtetit dhe parimet mbi të cilat, sipas saj, duhet të ndërtohet Republika e Kosovës. “Republika Ahtisariane apo Republika e Tretë? Përgjigjja, sot dhe përherë, është e qartë: Republika Rugoviane!”, ka shkruar Osmani. Ajo ka theksuar se bëhet…
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Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka reaguar përmes një postimi duke theksuar qëndrimin e saj për modelin e shtetit dhe parimet mbi të cilat, sipas saj, duhet të ndërtohet Republika e Kosovës.
“Republika Ahtisariane apo Republika e Tretë? Përgjigjja, sot dhe përherë, është e qartë: Republika Rugoviane!”, ka shkruar Osmani.
Ajo ka theksuar se bëhet fjalë për një republikë që, sipas saj, e vendos shtetin mbi “pangopësinë e pushtetit” dhe interesin qytetar mbi çdo interes partiak apo personal.