Papërgjegjësi në Kuvend: Një orë pas kohës së paraparë, deputetët ende nuk janë mbledhur në sallë
Është bërë një orë nga koha kur duhej të mblidheshin deputetët e Kuvendit të Kosovës për të vazhduar seancën që është ndërprerë të enjten e kaluar. Në këtë seancë pritet të votohet Ligji për Specialen. Pavarësisht rëndësisë së këtij Ligji, deputetët ende nuk janë mbledhur në sallë. Në ora 11:00 duhej të niste seanca e…
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Është bërë një orë nga koha kur duhej të mblidheshin deputetët e Kuvendit të Kosovës për të vazhduar seancën që është ndërprerë të enjten e kaluar.
Në këtë seancë pritet të votohet Ligji për Specialen.
Pavarësisht rëndësisë së këtij Ligji, deputetët ende nuk janë mbledhur në sallë.
Në ora 11:00 duhej të niste seanca e rregulltë e kësaj jave, por kjo nuk do të mund të ndodh për shkak të vonesave të deputetëve.
Këto vonesa tashmë janë bërë të zakonshme dhe secila seancë e Kuvendit nis me vonesë duke treguar papërgjegjshmërinë e deputetëve. /Lajmi.net/