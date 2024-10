Numër i vogël i kamionëve me mallra nga Serbia në Merdarë

Ajo tha t’i ketë pyetur vozitësit e mauneve të cilët pas një periudhe kohore po hyjnë sërish në Kosovë të cilët i kanë treguar se nuk ka pritje përpos ndryshimit të procedurave gjatë kontrollit.

Vetë ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla tha sot gjatë ditës se bazuar në vlerësimin e situatës së sigurisë nga ana e MPB-së, në pikëkalimin kufitar Merdar, për mallrat me origjinë nga Serbia do të kalohet nga faza e qarkullimit të kufizuar të mallrave në fazën e qarkullimit të mallrave me kontrolle manuale të sigurisë.