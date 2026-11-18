Nis testimi me shkrim i kandidatëve për gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese
Ka nis testimi me shkrim i kandidatëve për emërim në pozitën e gjyqtarit në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës. Testimi po zhvillohet nga Komisioni i Posaçëm për Shqyrtimin e Kandidatëve për Emërim në Gjykatën Kushtetuese, në ambientet e Kuvendit të Kosovës. Në këtë proces po testohen kandidatët që kanë kaluar fazën e parë të shqyrtimit të…
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Ka nis testimi me shkrim i kandidatëve për emërim në pozitën e gjyqtarit në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës.
Testimi po zhvillohet nga Komisioni i Posaçëm për Shqyrtimin e Kandidatëve për Emërim në Gjykatën Kushtetuese, në ambientet e Kuvendit të Kosovës.
Në këtë proces po testohen kandidatët që kanë kaluar fazën e parë të shqyrtimit të aplikacioneve. Për dy pozitat e lira në Gjykatën Kushtetuese kishin aplikuar gjithsej 22 kandidatë, ndërsa 20 prej tyre ishin vlerësuar se i plotësojnë kushtet për të vazhduar në fazat e mëtejshme të përzgjedhjes.