Në Tiranë ngrihen çadra pas Kryeministrisë, do të shërbejnë për dhënien e ndihmës së parë për policët e lënduar
Këtë të hënë janë ngritur disa çadra për ndihmën e parë për punonjësit e policisë të lënduar gjatë protestave studentore. Këto çadra janë vënë pas godinës së Kryeministrisë. Siç shihet edhe nga pamjet, çadrat janë të pajisura edhe me tavolina brenda për të dhënë ndihmën e parë. Dhjetëra policë kanë mbetur të plagosur gjatë përplasjeve…
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Këtë të hënë janë ngritur disa çadra për ndihmën e parë për punonjësit e policisë të lënduar gjatë protestave studentore. Këto çadra janë vënë pas godinës së Kryeministrisë.
Siç shihet edhe nga pamjet, çadrat janë të pajisura edhe me tavolina brenda për të dhënë ndihmën e parë. Dhjetëra policë kanë mbetur të plagosur gjatë përplasjeve me protestuesit të cilët kanë hedhur sende të forta në drejtim të tyre.
Ndërkohë protesta e sotme e cila po vijon për të shtatën ditë radhazi është në situatë të qetë deri në këto momente./euronews