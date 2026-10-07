Mushkolaj pas zgjedhjes së Presidentes: Fituesja më e madhe e krejt situatës është LDK – e përshëndes ‘gjashtëshen’ fantastike të partisë

Analisti politik Imer Mushkolaj ka reaguar pas zgjedhjes së Justina Shiroka-Pulës presidente të Republikës së Kosovës. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Mushkolaj ka vlerësuar se Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka përfituar më së shumti nga zhvillimet e fundit politike, raporton lajmi.net “Fituesja më e madhe e krejt situatës është LDK. Me pasë shku…

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07/10/2026 10:08

Analisti politik Imer Mushkolaj ka reaguar pas zgjedhjes së Justina Shiroka-Pulës presidente të Republikës së Kosovës.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Mushkolaj ka vlerësuar se Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka përfituar më së shumti nga zhvillimet e fundit politike, raporton lajmi.net

“Fituesja më e madhe e krejt situatës është LDK. Me pasë shku në zgjedhje ish dërmu përfundimisht. E përshëndes ‘gjashtëshen’ fantastike të partisë”, ka shkruar Mushkolaj./Lajmi.net/

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