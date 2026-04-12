Ministri i Jashtëm i Omanit bën thirrje për zgjatjen e armëpushimit që të vazhdojnë bisedimet SHBA-Iran
Ministri i Jashtëm i Omanit, Badr Albusaidi, ka bërë thirrje për një zgjatje të armëpushimit për të lejuar vazhdimin e bisedimeve midis SHBA-së dhe Iranit, ka raportuar BBC.
Donald Trump njoftoi vonë të martën në mbrëmje se një armëpushim do të ndodhte për dy javë, me kusht që Ngushtica e Hormuzit të hapej menjëherë.
Omani kishte ndërmjetësuar bisedimet bërthamore midis të dy vendeve përpara se të shpërthente konflikti më 28 shkurt.
Albusaidi tha më herët këtë pasdite në një postim në X se kur ishte takuar me Zëvendëspresidentin e SHBA-së JD Vance “vetëm disa orë para se të fillonte lufta, krijova përshtypjen se si ai ashtu edhe Presidenti kishin një preferencë të vërtetë dhe të fortë për të shmangur përfshirjet e luftës”.
“Kështu që unë kërkoj që armëpushimi të zgjatet dhe bisedimet të vazhdojnë. Suksesi mund të kërkojë që të gjithë të bëjnë lëshime të dhimbshme, por kjo nuk është asgjë në krahasim me dhimbjen e dështimit dhe luftës”, thotë ai.