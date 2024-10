Mbyllet para kohe thirrja për pajisje efiçiente, ME del me arsyetim 13,415 qytetarë kanë aplikuar në thirrjen publike të Ministrisë së Ekonomisë për subvencionin për pajisje efiçiente për ngrohje. Sipas njoftimit të ME-së, thirrja është mbyllur para kohe për shkak të aplikimeve në numër të mjaftueshëm. Në kushte normale planifikoj të ishte e hapur deri më 11 tetor. “Pajisjet që do të subvencionohen përfshijnë: pompë Termike:…