Një person i armatosur vret katër persona dhe plagos tetë të tjerë në Turqi

Bota

18/05/2026 19:19

Një person i armatosur ka hapur zjarr në Turqinë jugore, duke vrarë katër persona, raportojnë mediat lokale.

Tetë persona të tjerë u plagosën në rrethin Tarsus, provinca Mersin, sipas gazetës Hurriyet të Turqisë dhe CNN Türk.

Të shtënat e së hënës raportohet se kanë filluar në një restorant dhe i dyshuari më pas iku me një makinë, transmeton Telegrafi.

Policia ka nisur një operacion në shkallë të gjerë me mbështetjen e helikopterëve ndërsa përpiqet të kapë personin e armatosur.

Mediat turke raportojnë se dy persona u vranë në restorant. Besohet se ata janë pronari dhe një punonjës.

Personi i armatosur më pas vazhdoi të qëllonte, duke vrarë një bari që kulloste delet e tij aty pranë dhe një shofer kamioni.

Identiteti dhe motivet e të dyshuarit nuk u bënë të ditura menjëherë.

