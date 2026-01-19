KEK-u padit Janina Ymerin për deklaratat e saj për rrymën në Kosovë
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), bën të ditur se ka parashtruar padi ndaj Janina Ymeri, e cila ndodhet në shqyrtim nga organet kompetente të drejtësisë, si pjesë e veprimeve ligjore për mbrojtjen e integritetit institucional.
Sipas KEK-ut, në të njëjtën kohë, KEK sh.a., në ushtrim të kompetencave ligjore dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi, ka ndërmarrë dhe do të vazhdojë të ndërmarrë çdo masë raportimi, përfshirë raportimin në rrjetet sociale, si dhe çdo veprim ligjor për të ndaluar përhapjen e informatave të rrejshme dhe propagandës, përfshirë rastet kur ato vijnë nga zyrtarë publikë.
“Çdo përpjekje për të denigruar punonjësit ose përfaqësuesit e Korporatës, ose për t’i atribuar KEK-ut përgjegjësi që nuk i përkasin, është e papranueshme dhe do të ndjeket deri në fund ligjërisht”, shkruan KEK.
Më tej thuhet se, KEK thekson se nuk ekziston asnjë pengesë për qasjen në informacionet zyrtare, të cilat janë publike, transparente dhe të qasshme për të gjithë përmes ueb-faqes zyrtare të Korporatës.
Janina Ymeri në bazë të rezultateve preliminare të rezultateve të KQZ-së, ka fituar numër të mjaftueshëm të votave për të qenë deputete nga radhët e LDK-së në legjislaturën e 10-të të Kuvendit të Kosovës.