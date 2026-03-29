Haradinaj mbështet protestën e thirrur nga OVL- UÇK: Po përpiqet të shtrembërohet e vërteta e Luftës Çlirimtare
Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka dal në mbështetje të protestës së thirur nga OVL-UÇK.
Ai ka thënë se po mundohet të shtrembërohet e vërteta e Luftës Çlirimtare.
“Ftoj bashkëluftëtarët, familjarët e të rënëve dhe gjithë qytetarët që nesër, më 30 mars, në ora 13:00, para Kuvendit të Kosovës, të dalin në mbrojtje të sakrificës sonë për liri”, ka shkruar Haradinaj në rrjetin social Facebook. /Lajmi.net/
