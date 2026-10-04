Hamza para mbledhjes së PDK-së: Ligji për Specialen të kalojë në dy lexime, pastaj të propozohet emri për President

Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, ka folur para mbledhjes së Kryesisë dhe Grupit Parlamentar të kësaj partie, e cila pritet të mbahet sot. Hamza ka thënë se qëndrimi i PDK-së është që ndryshimet në Ligjin për Dhomat e Specializuara të miratohen në të dy leximet dhe më pas të propozohet e të zgjidhet Presidenti i…

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04/10/2026 13:59

Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, ka folur para mbledhjes së Kryesisë dhe Grupit Parlamentar të kësaj partie, e cila pritet të mbahet sot.

Hamza ka thënë se qëndrimi i PDK-së është që ndryshimet në Ligjin për Dhomat e Specializuara të miratohen në të dy leximet dhe më pas të propozohet e të zgjidhet Presidenti i Kosovës, me qëllim shmangien e zgjedhjeve.

“Ne po themi me u aprovu ligji në dy leximet, pastaj me u propozu emri për president dhe me u zgjedhë presidenti e me u shmang zgjedhjet. Nëse dikush ka plan me çu vendin në zgjedhje është temë tjetër”, deklaroi Hamza.

Ai ka bërë të ditur se nëse ndërkohë do të ketë takime të tjera me kryeministrin, Albin Kurti, për to do të njoftohet me kohë. /Lajmi.net/

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