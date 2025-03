Gjesti – Olës: Nuk je për lule ti, të ftoj unë në krevat se për tjetër gjë s’je ti

Debatet mes Gjesti dhe Olës në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4 po vazhdojnë të bëhen gjithnjë e më të ashpra. Së fundmi, dyshja janë përplasur sërish në oborr, ku tensionet mes tyre arritën kulmin.

Në një moment gjatë diskutimit, këngëtari nga Peja i është drejtuar Olës me fjalët: “S’je për lule ti, je për darka, të ftoj unë në krevat, për tjetër send s’je ti”.

Kjo deklaratë e Gjesti ka ngjallur reagime të shumta mes ndjekësve të formatit, të cilët kanë shpërthyer me komente në rrjetet sociale.

Disa e kanë kritikuar ashpër gjuhën e tij, duke e konsideruar ofenduese, ndërsa të tjerë kanë mbajtur qëndrim neutral, duke e parë si pjesë të lojës dhe dinamikës mes banorëve.

Nuk është hera e parë që Gjesti dhe Ola përplasen mes tyre, pasi gjatë qëndrimit në shtëpi ata kanë pasur disa përballje të forta. Pritet të shihet nëse ky debat do të ndikojë në strategjinë e lojës së tyre apo në raportin që ata kanë krijuar brenda shtëpisë.

A do të arrijnë të gjejnë një gjuhë të përbashkët, apo tensionet mes tyre do të përshkallëzohen edhe më tej? Fansat po ndjekin me kuriozitet çdo zhvillim të ri mes dyshes.