Formohet Komisioni Parlamentar për veprimet dhe mosveprimet institucionale në rastin e Arlinda Zekajt – Kjo është përberja
Me 90 vota për, Kuvendi i Kosovës ka formuar Komisionin Parlamentar që ndërlidhet për veprimet dhe mosveprimet institucionale në rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt dhe trajtimin e dhunës ndaj fëmijëve dhe grave në familje. Ky komision përbëhet nga: VV: Adnan Rrustemi – zëvendëskryetar Anëtar: Armend Baloku, Arjeta Rexhepi, Osman Musliu dhe Adelina Tërshani PDK:…
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Me 90 vota për, Kuvendi i Kosovës ka formuar Komisionin Parlamentar që ndërlidhet për veprimet dhe mosveprimet institucionale në rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt dhe trajtimin e dhunës ndaj fëmijëve dhe grave në familje.
Ky komision përbëhet nga:
VV: Adnan Rrustemi – zëvendëskryetar
Anëtar: Armend Baloku, Arjeta Rexhepi, Osman Musliu dhe Adelina Tërshani
PDK: Besa Kabashi Rama dhe Eman Rrahmani
LDK: Doarsa Kica Xhelili
Aleanca: Burim Ramadani anëtar i grupit dhe kryesues i këtij Komisioni Parlamentar
Lista Serbe: Jovana Radosavljeviq
Grupi multietnik: Emilia Rexhepi.
Kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu ka thënë se kërkohet nga komisioni hetimor parlamentar që të veproj në përputhje me ligji, dhe Kuvendi të paraqes raportin përfundimtar në afatin prej gjashtë muajsh nga dita e themelimit. /Lajmi.net/