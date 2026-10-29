Formohet Komisioni Parlamentar për veprimet dhe mosveprimet institucionale në rastin e Arlinda Zekajt – Kjo është përberja

Me 90 vota për, Kuvendi i Kosovës ka formuar Komisionin Parlamentar që ndërlidhet për veprimet dhe mosveprimet institucionale në rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt dhe trajtimin e dhunës ndaj fëmijëve dhe grave në familje. Ky komision përbëhet nga: VV: Adnan Rrustemi – zëvendëskryetar Anëtar: Armend Baloku, Arjeta Rexhepi, Osman Musliu dhe Adelina Tërshani PDK:…

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29/10/2026 14:27

Me 90 vota për, Kuvendi i Kosovës ka formuar Komisionin Parlamentar që ndërlidhet për veprimet dhe mosveprimet institucionale në rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt dhe trajtimin e dhunës ndaj fëmijëve dhe grave në familje.

Ky komision përbëhet nga:

VV: Adnan Rrustemi – zëvendëskryetar

Anëtar: Armend Baloku, Arjeta Rexhepi, Osman Musliu dhe Adelina Tërshani

PDK: Besa Kabashi Rama dhe Eman Rrahmani

LDK: Doarsa Kica Xhelili

Aleanca: Burim Ramadani anëtar i grupit dhe kryesues i këtij Komisioni Parlamentar

Lista Serbe: Jovana Radosavljeviq

Grupi multietnik: Emilia Rexhepi.

Kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu ka thënë se kërkohet nga komisioni hetimor parlamentar që të veproj në përputhje me ligji, dhe Kuvendi të paraqes raportin përfundimtar në afatin prej gjashtë muajsh nga dita e themelimit. /Lajmi.net/

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